Владивосток, , 05:34 — REGNUM Кадровый потенциал городской администрации Владивостока расширился за счёт приёма на работу очередного, восьмого по счёту, вице-мэра, которым стал Азат Ислаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В городской администрации пояснили, что в обязанности очередного вице-мэра войдёт кураторство управления культуры и управления информационно-программного обеспечения. Ранее Азат Ислаев занимал должность помощника губернатора Приморья.

Наблюдатели в социальных сетях Владивостока широко обсуждают данное назначение, сравнивая со структурой правительства Москвы, в которое нашлось место лишь семи заместителям главы города — на одного меньше, чем во Владивостоке.

Нынешний мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность 5 апреля 2019 года после того, как победил в конкурсной борьбе за кресло градоначальника. Спустя две недели новый глава столицы Дальнего Востока расширил штаты городской администрации на 115 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Владивостока своими действиями оставила без земельных участков полторы тысячи человек.