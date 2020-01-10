Куньмин, Китай, , 05:06 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала двоих подозреваемых в контрабанде наркотиков и изъяла у них 106,84 кг запрещенных веществ, сообщает агентство Синьхуа.

Полиция Симэн-Ваского автономного уезда провинции Юньнань в декабре 2019 года получила наводку на наркоторговцев, которые планировали ввезти крупную партию наркотиков в Китай на продажу. 27 декабря 2019 года двое подозреваемых были пойманы на границе Китая и Мьянмы с 79,32 кг опиума при них. Кроме того, 27,52 кг метамфетамина было изъято на месте.

Расследование данного дела продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года полиция провинции Юньнань также задержала двоих подозреваемых с 114,72 кг наркотиков.

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