Лхаса, Китай, , 04:51 — REGNUM В общей сложности 490 автоматизированных метеостанций было построено и запущено в эксплуатацию в бедных районах Тибета на юго-западе Китая, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Новые станции покроют 685 бедных деревень, сообщили в местном метеорологическом бюро, а также добавили, что данный шаг коренным образом исправил нехватку наземных метеостанций в Тибете и усилил мониторинг катастроф и бедствий в бедных городах.

В бюро сообщили, что на конец 2019 года все деревни региона были покрыты автоматизированными метеостанциями против 28,47% в 2018 году. Таким образом, в регионе уже действует 756 наземных метеостанций.

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