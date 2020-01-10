Владивосток, , 04:53 — REGNUM Во Владивосток прибыли первые два трамвая из десяти подаренных властями Москвы. Трамваи были доставлены на специальных автомобильных платформах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Доставка трамваев завершилась в ночь на 10 января, когда их привезли в трамвайное депо на улице Борисенко. Оставшиеся восемь трамваев будут доставлены в дальневосточную столицу в ближайшее время. В дальнейшем трамваи будут оформлены в муниципальную собственность и переданы на баланс пассажирскому предприятию «Электрический транспорт».

Как сообщало ИА REGNUM, помимо трамваев, власти Москвы подарили Владивостоку также и восемь троллейбусов, которые будут переданы на баланс муниципалитета.