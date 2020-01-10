Лхаса, Китай, , 04:46 — REGNUM Уровень урбанизации Тибета на юго-западе Китая достиг 32%, или более 1,07 млн жителей региона проживает в городах разного уровня, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

По данным местных властей, было выделено 8,6 млрд юаней ($1,3 млрд) на строительство 26 характерных городов с участием иностранных инвестиций, а также общественного капитала для их развития.

Новые города вроде Гьитанг и Кукайка были построены с опорой на местную культуру, туризм и логистику. Директор бюро жилищного строительства и развития городов и сельских районов региона Сонам Ньима отметил, что улучшение инфраструктуры и общественных служб городов, а также «ночной экономики» откроет городам новые перспективы.