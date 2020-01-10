Гуанчжоу, Китай, , 04:37 — REGNUM Таможня города Гунбэй провинции Гуандун на юге Китая раскрыла 12 банд контрабандистов и схватила 30 подозреваемых, изъяв контрабандных продуктов и напитков на сумму 500 млн юаней (около $72 млн), сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Еще 3,3 млн юаней средств, связанных с контрабандой, были заморожены на счетах злоумышленников, которые открыли офис близ порта Гунбэй в городе Чжухай в январе 2017 года. Они нанимали частных лиц для того, чтобы они провозили через порт из-за границы небольшие партии еды и напитков, а после доставляли их клиентам по всей стране.

Кроме того, они печатали фальшивые инвойсы, в которых товары якобы проходили через другие порты провинции по заниженным ценам и по сниженным пошлинам. После проведения расследования более 300 полицейских приняли участие в спецоперациях по поимке преступников в городах Чжухай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Цюаньчжоу, которая прошла 18 ноября 2019 года.

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