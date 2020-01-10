Тайюань , Китай, , 04:29 — REGNUM В общей сложности 239 тыс. человек в провинции Шаньси на севере Китая были выведены из нищеты в 2019 году, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

По данным местных властей, доля нищих в провинции снизилась до 0,1%. Располагаемый доход на душу населения среди сельских жителей в бедных районах провинции, как ожидается, вырастет на 12% до 9240 юаней (около $1330). В 2014 году в регионе насчитывалось 3,29 млн нищих и 7993 нищие деревни, а доля бедняков составляла 13,6%.

Провинция прилагает серьезные усилия в борьбе с нищетой в последние годы. В частности, предоставляется точечная помощь, а также строительство новых производств и осуществляются проекты переселения. В настоящее время доля бедняков в провинции упала до 21 тыс. человек.

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, Китай планирует в 2020 году войти в число стран умеренного достатка населения во всех аспектах.

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