Урумчи, Китай, , 04:22 — REGNUM Вспышка вируса птичьего гриппа штамма H5N6 была зафиксирована среди лебедей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

В общей сложности 15 инфицированных лебедей было найдено мертвыми на пруду в уезде Иньнин и в речном паркет города Болэ, который является домом для 150 лебедей, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Синьцзяна. Местные власти продезинфицировали окружающую местность и в настоящее время мониторят лебедей в указанных двух местах обитания. Все мертвые лебеди были уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2019 года во Внутренней Монголии на севере Китая был подтвержден случай заражения человека птичьим гриппом штамма H7N9. В августе вирусом штамма H5N6 заразился житель Пекина.

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