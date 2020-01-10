Якутск, , 04:21 — REGNUM Молодежный военно-патриотический лагерь для детей из Якутии откроют к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне на территории Ржевского района, где возводится мемориал Советскому солдату.

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«Под Ржевом погибло много воинов-якутян. Планируем открыть там молодёжный лагерь 9 мая 2020 года. Ребята из Якутии будут туда приезжать, в том числе для участия в работе поисковых отрядов», — сказал на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским глава Якутии Айсен Николаев.

Уже есть на примете земельный участок для будущего лагеря, и к открытию Ржевского мемориала приурочат и открытие поискового лагеря, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство мемориала Советскому солдату курируется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.