Владивосток, , 03:12 — REGNUM В Приморье отмечена активность трёх вирусов гриппа — H1N1, H3N2 и B, при этом специалисты уверенны, что ситуация с их распространением остаётся под контролем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, что ежедневно оценивают развитие ситуации и в настоящее время не видят поводов для беспокойства.

«В настоящее время ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Приморье остаётся на уровне среднестатистических показателей предыдущих лет», — отметили в ведомстве.

В минздраве Приморья напомнили, что при обнаружении первых признаках простудных заболеваний пациенту нужно остаться дома и немедленно обратиться к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты отмечают, что к сезону 2020 года половина россиян была привита от гриппа.