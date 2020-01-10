Владивосток, , 02:37 — REGNUM Анализ репродуктивных планов семейных пар из Владивостока показал, что молодые люди в возрасте от 19 до 39 лет не настроены к появлению потомства.

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Исследование проводилось Финансовым университетом при Правительстве России и охватывало российские города с численностью населения от 250 тыс. человек и выше. Владивосток при этом показал неутешительные результаты, войдя в десятку городов, в которых семейные пары не намерены улучшать демографическую ситуацию в 2020 году — здесь прогнозируется наименьшая рождаемость, пишет ИА PrimaMedia.

Помимо Владивостока, меньше всего настроены на деторождение жители Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Якутска, Севастополя, Тулы, Мурманска, Перми. В тоже время самый высокий уровень рождаемости ожидается в Стерлитамаке, Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах и Махачкале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минтруде рассказали о мерах, которые способствуют повышению рождаемости — сюда вошли различные выплаты, пособия и льготная ипотека.