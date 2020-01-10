Хельсинки, , 01:12 — REGNUM В 2019 году популярная мобильная стратегия Clash of Clans смогла принести компании Supercell доход в размере $722 млн. Об этом 9 января сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Стоит отметить, что по сравнению с 2018 годом значение показателя выросло на 26%, тогда компания смогла получить от игры доход в размере $572 млн. Таким образом, Supercell в 2019 году вновь вошла в топ-5 самых успешных издателей.

Напомним, Supercell ранее также выпустила такие мобильные игры, как Clash Royale, Brawl Stars, Hay Day и Boom Beach. Эту компанию финские разработчики Илкка Паананен и Микко Кодисойя основали в 2010 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра Dead Cells выйдет на мобильных устройствах с Android в 2020 году