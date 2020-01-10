Вашингтон, , 00:43 — REGNUM Компания Bethesda выпустит патч к культовым Doom и Doom 2, который позволит запустить игры с частотой 60 кадров в секунду. Об этом 9 января сообщил журнал PC Gamer.

Новые дополнения компании также будут включать The Plutonia Experiment и TNT: Evilution, которые в 1996 году были объединены под названием Final Doom. Также в пакет будет включёно дополнение Sigil, которое в 2019 году выпустил геймдизайнер Джон Ромеро.

Кроме того, Bethesda хочет выпустить все дополнения к игре, которые профессионалы и любители выпускали на протяжении последних 25 лет. Отмечается, что все их можно будет получить бесплатно.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что портал Business Insider назвал Doom Eternal одной из самых ожидаемых игр 2020 года. Её релиз на Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК и в сервисе Google Stadia состоится 20 марта 2020 года.

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