Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Фанаты The Sims 4 выразили обеспокоенность по поводу того, что дополнение Tiny Living Stuff Pack («Компактная жизнь») может принести в игру новый вид смерти. На это обратила внимание редакция портала Digital Spy.

После того, как компания Electronic Arts выложила в сеть трейлер дополнения, фанаты увидевшие в нём сцену смерти персонажа, причиной которой стало неправильное обращение с кроватью-трансформером, задали разработчикам соответствующий вопрос в Twitter.

«Мы вернули кровать Мерфи (подъёмную кровать — ИА REGNUM)! Стыдись, если она не может тебя убить», — написал продюсер проекта Дэйв Миотке. Однако позже он успокоил поклонника, заявив, что разработчики дали персонажам возможность «защитить себя».

https://twitter.com/SimGuruNinja/status/1214588728200458240

Релиз дополнения «Компактная жизнь» состоится 21 января 2020 года. Перед геймерами будут поставлены задачи построения дома на маленьком участке и последующее его обустройство компактной мебелью.

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