Курган, , 00:05 — REGNUM В управлении Пенсионного фонда России по Курганской области признали возможность индексации пенсии на 1,1 рубль. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ответ пресс-службы регионального ПФР.

Таблица индексации пенсий Пресс-служба ПФР по Курганской области

Напомним, 9 января 2020 года интернет-пространство России всколыхнул пост внука 75-летней жительницы Курганской области, который сообщил об индексации пенсии бабушки на 1 рубль 10 копеек. Пост был анонимным, поэтому вызвал сомнение.

В отделении ПФР по Курганской области подтвердили изданию, что подобная прибавка возможна, если женщина получает маленькую пенсию. Чтобы она получала прожиточный минимум пенсионера, установленный в регионе, ей положены федеральные доплаты до итоговой суммы 8 750 рублей. Однако индексация на 6,6%, введённая с января 2020 года, касается лишь той мизерной начисленной пенсии.

«Пенсию женщины проиндексировали на 6,6%. Она достигла величины прожиточного минимума, и федеральная социальная доплата была сокращена. По итогу прибавка могла составить 1,1 рубля», — прокомментировала пресс-секретарь управления ПФР по Курганской области Мария Метелёва.

Отметим, что по информации курганского ПФР средний размер страховой пенсии по старости в регионе равен 14 870 рублей. Перерасчет пенсий с 1 января 2020 года произведён у 220 тысяч зауральцев.

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