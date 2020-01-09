Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Новый творческий режим игры Fortnite в жанре королевской битвы позволит геймерам выступить в роли героя Международного комитета Красного Креста. Об этом 9 января сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1215325461812858880

Он будет называться Liferun, информации об этом режиме пока мало, однако известно, что геймерам предоставят возможность «спасать жизни, а не забирать их» в четырёх миссиях, которые будут проходить в разных точках земного шара. Liferun стартует одновременно с форумом разработчиков небольших игровых студий PAX South 2020, который пройдёт с 17 по 19 января в Сан-Антонио (штат Техас, США).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Fortnite стала самой прибыльной игрой 2019 года. Проект принёс компании Epic Games $1,8 млрд.

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