Москва, , 20:56 — REGNUM Лауреаты конкурса региональных журналистов и блогеров ОНФ «Правда и справедливость» вступились за уволенную с должности главного редактора районной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шушлебину.

Они собирают подписи под петицией с требованием восстановить Ольгу на работе. Также Центр правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта готов оказать ей юридическую помощь.

Глава городского округа Урюпинск Юрий Хорошеньков уволил главного редактора «Урюпинской правды» за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата, пишет «Российская газета». Урюпинский городской суд принял к производству иск Шушлебиной о восстановлении на работе в прежней должности.

«Считаю, что меня уволили по надуманному поводу. Любое кадровое решение должно иметь обоснованную причину. Могу сказать, что на моем счету не было никаких дисциплинарных взысканий, а «Урюпинская правда» пользуется спросом у наших читателей. Я делаю все, чтобы ответственно и качественно выполнять свою работу. Завтра будет суд, и надеюсь, что благодаря его решению удастся восстановить справедливость», — отметила Ольга Шушлебина.

В связи с этим лауреаты конкурса Фонда поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» выступили в поддержку коллеги. Петиция, где журналисты России смогут оставить свои подписи, появилась на сайте change.org.

Лауреаты всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», оставившие подписи в поддержку Ольги Шушлебиной:

1. Хайруллин Эрнест Рамильевич, Республика Башкортостан

2. Трынова Алевтина Андреевна, Свердловская область

3. Смирнова Наталья Васильевна, Республика Мордовия

4. Тынысова Тахмина Кубегеновна, Омская область

5. Граф Наталья Алексеевна, Омская область

6. Морозов Иван Владимирович, Свердловская область

7. Прытина Татьяна Александровна, Москва

8. Глумова Наталья Евгеньевна, Тюменская область

9. Петрова Виктория Олеговна, Самарская область

10. Нестерук Виктор Олегович, Тюменская область

11. Фирсова Татьяна Михайловна, Красноярск

12. Уриевский Александр Викторович, Саратовская область

13. Харченко Полина Дмитриевна, Забайкальский край

14. Поляков Евгений Дмитриевич, Тамбовская область

15. Деревяшкина Екатерина Евгеньевна, Липецк

16. Бахтигозина Татьяна Анверовна, Красноярск

17. Пичурина Валентина Николаевна, Курганская область

18. Скрипко Елена Сергеевна, Московская область

19. Хакимов Рафаэль Рафикович, Республика Башкортостан

20. Масленников Виктор Викторович, Московская область

21. Щипцов Леонид Петрович, Республика Хакасия

22. Геньш Надежда Николаевна, Алтайский край

23. Губанов Сергей Анатольевич, Саратовская область

24. Пальцева Анжелика Алексеевна, Пензенская область

25. Свердлюковская Инна Дмитриевна, Краснодарский край

26. Прытин Дмитрий Владимирович, Москва

27. Хлебникова Валерия Сергеевна, Чукотский АО

28. Поляков Дмитрий Андреевич, Тамбовская область

29. Халитова Ирина Петровна, Татарстан

30. Бузулук (Гордеева) Оксана Леонидовна, Оренбургская область

31. Шметкова Дарья Николаевна, Пензенская область