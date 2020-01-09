Челябинск, , 20:05 — REGNUM В реабилитационном центре под Челябинском выявлены отдельные недостатки в плане оказания услуг пациентам. Об этом говорится в официальном комментарии областного минсоцотношений.

Дефекты были найдены в ходе внеплановой выездной проверки. В связи с этим 11 января туда приедет межведомственная комиссия.

В то же время в министерстве подчеркнули, что страдающая тяжёлой формой ДЦП Елизавета К. получала там помощь в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях оказались опубликованы фотографии измождённой девушки, якобы с признаками истощения. А затем выяснилось, что ещё осенью 2018 года её и двух сестёр забрали у родной тёти-опекунши. Тётя считает действия органов опеки незаконными и обжаловала их в суде.

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