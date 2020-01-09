Архангельск, 9 января 2020, 19:52 — REGNUM Новый оператор по обращению с отходами в Архангельской области столкнулся с трудностями в первые дни своей работы — вывоз мусора в некоторых местах областного центра был прекращен.
Как сообщили ИА REGNUM в администрации Архангельска, на «горячую линию» регоператора во время новогодних каникул от архангелогородцев поступило 372 обращения.
С 1 по 8 января с территории Архангельска было вывезено 2025 тонны твердых коммунальных отходов. Это почти на 100 тонн больше, чем за тот же период в прошлом году. В уборке мусора ежедневно были задействованы 39 единиц техники и не менее 78 человек.
Как сообщал ИА REGNUM, с 1 января в Архангельской области начал работу новый оператор ТКО — компания «ЭкоИнтегратор». Прежний оператор — «Экоцентр» — расторг договор с руководством области после череды мусорных скандалов.