Лос-Анджелес, США, , 19:50 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры League of Legends опубликовали кинематографический трейлер сезона 2020 года. Видео было выложено 9 января на YouTube-канале проекта.

Ролик получил название «Воины», создатели игры из Riot Games порадовали геймеров прекрасной 3D-анимацией и показали им нескольких героев в действии. В описании к ролику администрация канала разместила русский текст песни, звучащей в видео.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сегодня, 9 января 2020 года скончался руководитель южнокорейского подразделения компании Riot GamesДжун-Кью Парк. Он работал в компании Riot Korea с 2014 года.

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