Москва, , 19:36 — REGNUM Сотрудниками Госавтоинспекции в ходе новогодних праздников в Москве пресечено около 500 правонарушений, связанных с вождением в нетрезвом состоянии. Об этом 9 января сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.

По данным ГИБДД, в период с 1 по 8 января за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии было задержано 475 водителей, 253 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Сообщается также, что за указанный период сотрудниками ДПС было задержано 20 человек, повторно уличённых в нетрезвом вождении. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».