Екатеринбург, , 19:25 — REGNUM В Екатеринбурге возле тлеющей на территории Орджоникидзевского района свалки нет превышения вредных веществ. Об этом сообщает свердловское областное управление Роспотребнадзора.

На границе с находящимися недалеко жилыми домами были произведены замеры. Они и показали, что превышений ПДК по загрязняющим веществам нет.

Ситуация вокруг свалки остается на постоянном оперативном контроле. Как сообщало РЕ, здесь складированы отходы производства и потребления. Это сделано незаконно. Представители регионального оператора «Спецавтобаза» заявили журналистам о том, что эта свалка не находится в поле их деятельности.

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