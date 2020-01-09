Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в четверг, 9 января, арестовал водителя иномарки, который вечером в день православного Рождества сбил насмерть двух подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу на проспекте Тореза. О решении суда сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, около 18 часов 7 января 2020 года водитель автомобиля KIA Rio Алексей Бегунов вместо установленной знаком скорости 40 км/ч ехал со скоростью порядка 70−80 км/ч в левой полосе. В условиях пасмурной погоды, искусственного освещения, при влажном дорожном покрытии он невнимательно отнёсся к дорожной обстановке и не сбавил скорость перед пешеходным переходом у дома 9 по проспекту Тореза.

В этот момент по пешеходному переходу шли двое подростков — 15-летний юноша и 16-летняя девушка. Иномарка сбила молодых людей, от полученных травм юноша скончался на месте, его спутница, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась в тот же день в Елизаветинской больнице.

В среду Бегунову было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». За это ему грозит до семи лет лишения свободы.

Свою вину в трагедии мужчина полностью признал.

«Срок меры пресечения — по 6 марта 2020 года», — отметили в суде.

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