Москва, , 18:43 — REGNUM Ростуризм открыл горячую линию для туристов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает 9 января пресс-служба федерального агентства.

Как уточняется, данное решение принято «в целях защиты прав и законных интересов потребителей туристских услуг». Горячая линия будет работать с 09:00 по 21:00 мск по телефону: 8−499−678−12−03.

Напомним, в ночь на 8 января Иран нанёс ракетный удар по военным объектам США в Ираке в ответ на гибель главы спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара по аэропорту Багдада.

В ту же ночь в Иране при крушении самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами, после чего Ростуризм направил соответстующие рекомендации российским туроператорам.