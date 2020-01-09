Копенгаген, , 18:07 — REGNUM У поклонников игры Hitman 2 появится ещё одна возможность убить персонажа Шона Бина, который в очередной раз станет «неуловимой целью» Агента 47. Об этом 9 января сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1215261951384858624

17 января 2019 года геймеры получат ещё однин шанс убить бывшего агента MI5 Марка Фабе по прозвищу «Бессмертный». Студия IO Interactive опубликовала список рекомендованных контрактов 2020 года. Отмечается, что дополнительные контракты появятся 23 января.

Напомним, через неделю после релиза Hitman 2, который состоялся 7 июня 2018 года, в игре появилась первая «неуловимая цель» — Марк Фабе. Этот наёмный убийца известен тем, что умеет мастерски фальсифицировать собственную смерть. Миссии с «неуловимой целью» в Hitman 2 отличаются от других тем, что они должны быть выполнены за отведённое время, при этом у геймеров есть лишь одна попытка.

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