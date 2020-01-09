Екатеринбург, , 18:13 — REGNUM В новогодние каникулы — 2020 екатеринбуржцы стали реже вызывать скорую помощь, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Всего было зафиксировано более 9 тысяч вызовов. Это на 7% меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Количество травм сократилось на 4%.

Были вызовы и из Ледового городка — в ходе девяти вызовов были госпитализированы трое пациента, из них двое — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе новогодних праздников в Екатеринбурге произошло 145 пожаров. Это на 31 случай меньше, чем в аналогичный период 2019 года.

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