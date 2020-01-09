Челябинск, , 17:47 — REGNUM В Челябинской области разгорелся скандал вокруг одного из реабилитационных центров. В нем 19-летнюю девушку с детским церебральным параличом довели до истощения, пишут местные СМИ.

Тревогу поднял депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ). Гневный пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Очередной жуткий привет от «ювеналки» — в Челябинской области девочка оказалась на грани гибели, отнятая у тёти», — отметил депутат.

По его словам, отец Лизы К. находится в местах лишения свободы, а мать лишена прав. Над девушкой и двумя её сёстрами опеку оформила родная тётя. Но затем суд обязал администрацию Сосновского района в течение пяти месяцев предоставить Лизе квартиру. Вместо этого у тёти отобрали всех детей.

Женщина борется в судах за отобранных у неё девочек. Что касается Лизы, то она, по словам депутата, выглядит ужасно.

Глава областного минсоцотношений Ирина Буторина, в свою очередь, заявила журналистам о том, что девушка якобы уже поступила в центр в истощённом виде. В то же время, как пишет 74.ru, 11 января копейский реабилитационный центр посетит межведомственная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, по фактам возможного доведения девушки до истощения СКР ведёт проверку. Проверяется достоверность опубликованных в прессе сведений.

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