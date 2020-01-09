Москва, , 17:40 — REGNUM Законопроект о широких льготах для ветеранов Великой Отечественной войны внес в Госдуму депутат Александр Кузьмин («ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

Предлагается освободить участников войны от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения (платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), взноса на капитальный ремонт, платы за коммунальные услуги (платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, платы за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами), жилых помещений независимо от вида жилищного фонда.

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 13 федерального закона «О ветеранах», предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Однако эта мера нивелируется п. З статьи 13, поскольку права на получение одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям, социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору ветерана.

По прогнозу численность участников Великой отечественной войны с учетом естественной убыли (рассчитанной, как средняя за последние три года) на 1 января 2020 года составит 61 913 человек, отметил автор законопроекта.