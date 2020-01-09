Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Отслеживание фотографий, которые выкладывают пользователи в iCloud, ведётся компанией Apple, сообщает 9 января The Telegraph.

Если компания решит, что пользователь разместил запрещённое изображение, его аккаунт в iCloud будет отключен, уточнили в Apple.

Фотографии цензурируются специальным алгоритмом. Как объяснила представитель Apple Джейн Хорват, это делается для борьбы с распространением детской порнографии.

Напомним, в октябре прошлого года Apple заявила, что может начать изучать медиаконтент пользователей iPhone в рамках борьбы с распространением незаконного контента.

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