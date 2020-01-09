Москва, , 17:28 — REGNUM Заявления на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) ученики российских школ могут подать до 1 февраля включительно. Об этом 9 явнаря сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявления на участие в ЕГЭ-2020 можно подать до 1 февраля включительно», — говорится в сообщении.

Выпускник должен указать в заявлении предметы, которые он собирается сдавать. Их количество не ограничено, а обязательными являются только русский язык и математика. В 2020 году выпускники выбирают только один уровень экзамена по математике — базовый или профильный. Выпускники, которые получили аттестат в прошлом, могут подать заявление на профильный уровень экзамена.

В то время как выпускники этого года могут подать заявление по месту обучения, выпускники прошлых лет обязаны подавать в места регистрации на сдачу ЕГЭ, которые определяются региональными властями. При подаче заявления выпускники 2020 года должны предоставить документ, удостоверяющий личность, а выпускники прошлых лет — оригинал документов об образовании и их заверенные копии.

От учащихся колледжей или получающих среднее общее образование за границей требуется справка из своего учебного учреждения, подтверждающая, что они освоили или в текущем году освоят программы среднего общего образования. Справка из зарубежной образовательной организации предоставляется с заверенным нотариусом переводом.

Участники экзаменов с инвалидностью должны подать оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Изменить сроки сдачи ЕГЭ можно только по уважительной причине, подтвержденной документально. В таком случае участники ЕГЭ подают заявление с указанием сроков участия в ЕГЭ в государственную экзаменационную комиссию.