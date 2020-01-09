Грозный, , 17:25 — REGNUM Больше всего инвалидов в России проживает на Северном Кавказе. В двух субъектах округа — Чечне и Ингушетии — уровень инвалидности по итогам ноября 2019 года почти вдвое превышает среднероссийский показатель, который составляет 9,5%, говорится в материалах Росстата.

Так, в Чечне инвалидами являются 18,39% граждан, в Ингушетии — 17,29%, Карачаево-Черкесии — 14,24%, Дагестане — 13,86%, Северной Осетии — 11,77%, на Ставрополье — 9,54%. Лишь Кабардино-Балкария выделяется на общем фоне в округе с показателем 8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, Чечня и Ингушетия назывались среди лидеров по числу инвалидов и на начало 2019 года. Так, в Чечне насчитывалось 1,7 инвалидов, а в Ингушетии — 1,55 тысячи.