Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Загрузка общественного транспорта в Санкт-Петербурге в ночь на 1 января 2020 года оказалась меньше, чем в новогоднюю ночь 1 января 2019 года. Причем это относится и к метрополитену, и к наземному электротранспорту.

Метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно данным городского комитета по транспорту, метрополитеном в ночь на 1 января 2020 года воспользовались 225 тыс. человек, наземным электрическим транспортом — 10,2 тыс. человек.

В 2019 году цифры были такие: метро перевезло более 232 тыс. пассажиров, а пассажирами работавших в новогоднюю ночь ряда маршрутов трамваев и троллейбусов стали 13 тыс. человек.

Напомним, что в 2019 году в Петербурге открылись три новые станции метро.

По данным Смольного, в период с 1 по 8 января 2020 года на маршруты в Петербурге ежедневно выходили 1979 автобусов, 376 трамваев, 434 троллейбуса.

По сравнению с прошлым годом, увеличилось автобусное движение в новогоднюю ночь: на 36 «социальных» автобусных маршрутах работало 250 автобусов. В 2019 году было всего 30 ночных автобусных маршрутов, по которым курсировало более 160 автобусов.

Что же касается ночи на Рождество, 7 января, то тут цифры перевозок традиционно значительно скромнее. В рождественскую ночь, как и в новогоднюю, были открыты станции метрополитена, работали 10 автобусных и один троллейбусный маршрут. На метро было совершено 12,8 тыс. поездок.

По данным госучреждения «Организатор перевозок», пассажиропоток наземного транспорта и метрополитена Санкт-Петербурга в первые дни Нового года превысил 12 млн человек.

Напомним, что с 1 января 2020 года повышены тарифы на проезд в общественном транспорте Северной столицы. Жетоны метро и разовые билеты наземного транспорта подорожали сразу на 10 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге сохранили льготный проезд по «Единой карте петербуржца»