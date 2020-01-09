Екатеринбург, , 17:19 — REGNUM Главный ледовый городок в центре Екатеринбурга принял уже более 370 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На открытии главной ёлки городок смогли одновременно оценить 5 тысяч человек, а в новогоднюю ночь в ледовое пространство пришло 10 тысяч жителей и гостей Екатеринбурга.

В этом году темой городка стало 200-летие открытия Антарктиды российскими мореплавателями. Посетители городка оказываются среди кораблей, пингвинов, белых медведей и айсбергов.

Как сообщало ИА REGNUM, другой свердловский ледовый городок — в Нижнем Тагиле — ранее был раскритикован за качество исполнения. Некоторые скульптуры напомнили горожанам могилы.

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