Любляна, , 17:14 — REGNUM В Словении неизвестные установили, а затем сожгли деревянный памятник президент США Дональду Трампу. Об этом сегодня, 9 января, сообщают местные СМИ.

Сперва сколоченный из досок и покрашенный краской памятник Трампу установили Словении. Стоит отметить, что Словения — это родная страна первой леди США Меланьи Трамп. Местные жители неоднозначно отнеслись к этому «монументу».

Однако сегодня его сожгли.

Примечательно, что недавно в Словении установили также деревянный памятник самой Меланье Трамп. Этот «монумент» выглядит более внушительно и его пока не сожгли.