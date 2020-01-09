Пермь, , 17:14 — REGNUM В Перми после отравления в кафе спорткомплекса «Олимпия» скончался 11-летний мальчик. Врачи больше месяца боролись за жизнь ребенка, сообщают СМИ.

По данным портала 59.ru, мальчик из-за инфекции впал в кому. Из детской краевой больницы школьника перевели в инфекционную больницу, где перед Новым годом мальчик умер.

Информресурс также сообщает, что ребенок вместе с матерью употреблял в пищу продукцию кафе. Отравление получили оба, однако у женщины болезнь протекала без осложнений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2019 года в двух пермских кафе отравились более 30 человек. По факту массового отравления возбудили уголовное дело.

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