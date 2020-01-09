с. Долгоруково, , 17:02 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело о нарушении жилищных прав двух выпускниц детских домов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Информация о двух выпускницах детдома, которым выдали квартиры в деревне Екатериновка Долгоруковского района, появилась в эфире федерального телеканала. Девушки рассказали, что в квартирах нет вентиляции, в них сыро, образуется плесень и гниёт мебель. По этой информации провели доследственную проверку и возбудили уголовное дело по статье «Халатность». В халатности подозревают сотрудников администрации Долгоруковского района и областного управления ЖКХ, которые покупали квартиры. Сейчас квартиры пустуют, потому что жить в них нельзя.

Следователи ищут других пострадавших, а также проверяют, соответствуют ли затраченные суммы качеству жилья. Ход расследования под контроль взял центральный аппарат Следственного комитета РФ.