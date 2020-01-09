Рязань, , 17:04 — REGNUM Действие льготных карт «Умка» прекращено на 16 маршрутах, обслуживаемых коммерческими перевозчиками Рязани. Тем не менее, все эти маршруты дублирует муниципальный общественный транспорт и пассажиры по-прежнему могут воспользоваться льготным проездом, заверили 9 января в пресс-службе мэрии.

Льготная транспортная карта «Умка» действует во всех муниципальных автобусах и троллейбусах, а также на 20 коммерческих маршрутах, которые обслуживают 380 единиц подвижного состава. Маршруты коммерческого транспорта, где действуют льготы можно заметить по специальным наклейкам «Плати безналично». На тех машинах, где льготная карта действует, надпись размещена на синем фоне — значок круглый. Там, где льгота отменена, надпись размещена на белом фоне, а значок квадратный.

Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.