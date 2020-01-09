Бербанк, США, , 16:57 — REGNUM Компания Warner Bros. будет использовать искусственный интеллект от компании Cinelytic во время создания фильмов. Его основным применением станет прогнозирование успешности картин, сообщил портал Deadline 8 января.

Искусственный интеллект поможет «уменьшить время, затрачиваемое руководителями на выполнение повторяющихся задач». Сообщается, что он будет использоваться на всех этапах создания фильмов.

Напомним, Warner Bros. Entertainment — одна из крупнейших мировых компаний, занимающихся производство фильмов и телесериалов. Она была основана в 1923 году четырьмя братья Уорнерами: Гарри, Альбертом, Сэмом и Джеком.

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