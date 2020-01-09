Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM Бывшему главе Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, организованном группой лиц, продлили домашний арест ещё на три месяца, чтобы он смог ознакомиться со всеми материалами уголовного дела размером почти в 200 томов. Об этом сообщает 9 января объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В первый рабочий день 2020 года Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Слабикова. Бывший глава Ростехнадзора по СЗФО обвиняется в хищении более 5 млрд рублей, которые он вместе с подельниками присваивал на протяжении восьми лет.

Как полагает следствие, в период с 01 декабря 2009 года по 25 октября 2017 года Слабиков, его дочь Елена Слабикова и другие лица, злоупотребили доверием руководителей саморегулируемых организаций Союз проектных организаций «Стандарт-Проект», Союз организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» и Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания», обманули их и похитили денежные средства компенсационных фондов и членских взносов этих организаций на сумму 5 612 016 698 рублей 12 копеек.

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Слабиков был задержан весной 2018 года, в феврале 2019 года ему в окончательной редакции было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере совершенном группой лиц. Вменяемую ему вину он признал и всячески сотрудничает со следствием.

В четверг, 9 января 2020 года, следователь вновь обратился в суд с ходатайством о продлении обвиняемому меры пресечения. Слабикову и его защите, а также еще шести обвиняемым и их адвокатам необходимо время, чтобы полностью ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, которые разместились в 189 томах.

«Исключительность указного случая заключается в особой сложности расследования уголовного дела, которая обусловлена спецификой расследования инкриминируемого преступления, совершенного в составе организованной группы, изучения объемной документации, давности событий», — отметили в суде.

Поскольку обвиняемый и защитники не возражали, а суд, оценивая доводы органа предварительного расследования о невозможности своевременного расследования уголовного дела, нашел их обоснованными. Горсуд удовлетворил ходатайство следователи и продлил срок домашнего ареста по 11 апреля 2020 года.

Помимо этого, судья удовлетворил ходатайство обвиняемого и разрешил ему пользоваться телефонной связью для общения с супругой и с другими людьми. Однако с оговоркой, что он не сможет контактировать с соучастниками, свидетелями и пострадавшими.

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