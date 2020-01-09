Рига, , 16:52 — REGNUM Латвийская академия Художеств (LMA) является одним из первых вузов страны, который в рамках европейской программы Erasmus+ вместе с Римской и Дрезденской Художественными академиями, Венгерским университетом Скульптуры создал общую учебную программу EU4ART Alianse. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, программа EU4ART Alianse была признана одной из лучших обучающих программ 2019 года в международном конкурсе среди 54 альянсов высших учебных заведений Европы, представляющих 114 вузов в разных странах.

«Цель EU4ART Alianse — выработать общие подходы к обучению живописи, графике, скульптуре, — отметил ректор LMA Кристап Зариньш. — Эта программа даёт латвийским студентам возможность получить европейский сертификат об образовании, а также выбрать — что, где (в какой стране) и когда он хочет изучать».

Отмечается, что общий бюджет, доступный 17 университетским объединениям Европы, составляет 85 млн евро. Бюджет EU4ART Alianse — 6,2 млн евро, из которых на долю LMA приходится 1 096 874 евро. 80% этой суммы будет покрыто ЕС. Программа рассчитана до конца октября 2022 года.