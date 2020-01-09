Бордо, Франция, , 16:43 — REGNUM Популярный экшен-платформер Dead Cells выйдет на мобильных устройствах с операционный системой Android в третьем квартале 2020 года. Об этом сообщалось 8 января на странице издательской компании Playdigious в Twitter.

https://twitter.com/Playdigious/status/1214811758369607680

На устройствах с операционной системой iOS игра уже доступна. Сообщается, что на мобильных платформах также состоится релиз дополнения Rise of the Giant.

Напомним, Dead Cells — это инди-игра от независимой французской студии Motion Twin. Релиз проекта состоялся в 2018 году.

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