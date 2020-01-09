Великий Новгород, , 16:43 — REGNUM В Новгородской области с начала 2020 года родились 87 детей, среди которых 51 мальчик. Об этом сообщает сегодня, 9 января, пресс-центр правительства региона.

В двух семьях из Великого Новгорода появились на свет двойни. При этом только 1 января в регионе родились четверо детей.

Самым первым в 2020 году в Новгородской области на свет появился мальчик Алексей — он родился в 1:14 1 января у семьи из посёлка Крестцы. Маму новорождённого в Рождество, 7 января, поздравил глава региона Андрей Никитин.

Первым ребёнком, появившемся на свет в Великом Новгороде, также стал мальчик — он родился 1 января в 17:10. С этим событием родителем новорождённого также в Рождество, 7 января, поздравил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область — демографически сложный регион, численность населения ежегодно сокращается. Кроме того, на протяжении шести лет в области наблюдается снижение рождаемости, в том числе снижение рождений первых детей.