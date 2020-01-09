Рига, , 16:39 — REGNUM В Латвии разработали специальную карту, на которой отмечены зоны закрытые для полётов дронов. Об этом пишет портал Dienas Business.

Карта опубликована на сайте государственного Агентства воздушного сообщения (LGS) aerospace/droni.lv (http://droni.lv/). На ней отмечены зоны, где полёты дронов полностью запрещены или ограничены. Эта информация постоянно обновляется.

Беспилотную авиацию сегодня широко используют в разных областях народного хозяйства и сфера их применения постоянно расширяется. Карта ограничивает возможности использовать беспилотники вблизи аэропортов, объектов военной инфраструктуры и ряда других государственных объектов, связанных с безопасностью.

Председатель Правления LGS Давид Тауриньш надеется, что карта поможет сократить число нарушений в этой области.