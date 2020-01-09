Ульяновск, , 16:36 — REGNUM В Ульяновской области после изменения в региональном законодательстве более чем в 8 раз выросло число семей, которые направили именной капитал «Семья» на погашение ипотечных кредитов. Об этом сообщает областное министерство семейной, демографической политики и социального благополучия.

В 2019 году упростили условия реализации областного материнского капитала. Если ранее средства можно было направить на погашение ипотеки, если обеспеченность не превышала 12 кв. метров на одного члена семьи, то с 1 июля 2019 года это ограничение было снято. В результате если в 2018 году на улучшение жилищных условий направлено 800 сертификатов на именной капитал «Семья», то в 2019 году — 6600.

Напомним, в прошлом году принят областной закон, предусматривающий установление дополнительной единовременной выплаты многодетным семьям, получившим в собственность бесплатно земельный участок. Они могут получить выплату в размере 25% от суммы ипотечного кредита на строящийся дом, но не более 300 тысяч рублей. Другим вариантом помощи семьям станет дополнительная выплата, которая позволит возместить затраты в связи со строительством жилого дома в размере 25% его кадастровой стоимости, но не более 700 тысяч рублей. Предполагается, что данными мерами поддержки смогут воспользоваться более 200 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный материнский капитал в Ульяновской области введён в 2008 году: его можно потратить, в частности, на платные медицинские услуги, образование, страхование жизни и здоровья ребенка, приобрести путёвки в детские лагеря, закупить товары для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов. Также средства маткапитала можно направить на обеспечению жилья светом, водой и газом, либо забрать компенсацию в размере 50%.

Напомним, маткапитал на второго ребенка назначается капитал в 50 тысяч рублей, на третьего и последующих — 100 тыс. рублей.

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