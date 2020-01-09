Сеул, , 16:34 — REGNUM Мобильная версия «королевской битвы» PUBG получила масштабное обновление, добавляющее в игру новые карты и режимы. Об этом 9 января сообщил портал AppTime.

Помимо этого, с выходом обновления стартует новый (11-й) игровой сезон. Сообщается, что его темой станет выбор: технологии или человечность.

Напомним, PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) — это популярный многопользовательский шутер, доступный на PC, Xbox One, PS4 и мобильных устройствах. Релиз оригинальной версии (PC) состоялся в 2017 году.

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