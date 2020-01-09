Кунгур, Пермский край, , 16:33 — REGNUM В Пермском крае на автозаправочной станции у трассы город Кунгур — село Калинино запретили эксплуатацию взрывопожароопасного резервуара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Во время проверки на АЗС были выявлены нарушения, которые создают угрозу возникновения ЧС. У владельца АЗС отсутствовала лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Кроме того, на бензиновой автозаправочной станции нелегально использовался надземный сосуд для сжиженного углеводородного газа.

В отношении предпринимательницы возбудили административное производство по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов». Деятельность газозаправочной станции приостановлена на два месяца по решению суда. Опасный резервуар опечатан.