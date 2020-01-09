Екатеринбург, , 16:31 — REGNUM Новогодние праздники-2020 в Свердловской области оказались более благоприятными с точки зрения пожарной статистики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

В регионе произошло 145 пожаров с начала 2020 года. Это на 31 случай меньше, чем было в сходный период 2019 года.

В ходе инцидентов с пожарами погибли шестеро, тогда как в 2019 году число смертей равнялось 14. Травмы в 2020 году уже получили четверо (в 2019 году — 11).

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года в Верхней Пышме (Свердловская область) загорелся щебёночный завод. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал.

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