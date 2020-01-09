Красногорск, , 16:27 — REGNUM Государственная лотерея «Столото» назвала имя победителя новогоднего тиража. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба «Столото» сегодня, 9 января.

Напомним, что в новогодний тираж разыгрывался в том числе миллиард рублей. Выяснилось, что выигрышный билет был куплен в Московской области.

Победитель лотереи вышла на связь только сегодня. Это оказалась Надежда Бартош. Она уже много лет покупает лотерейные билеты и в этот раз у нее было десять билетов, но выигрышный билет ей подарила дочь. Дело в том, что у Надежды день рождения 31 декабря и она попросила дочь подарить ей лотерейные билеты.

«Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: с начала пачки, из середины и с конца», — рассказывает Бартош.

Что именно она будет делать с выигрышем Надежда пока не знает. Она отметила, что жизнь ее семьи в ближайшее время вряд ли изменится кардинально — она продолжит развивать свой бизнес. Также она купит себе украшение, которое будет напоминать о миллиарде и станет достойным подарком на день рождения.

Теперь «Столото» будет порядка 40 дней проверять выигрышный билет.

После этого в течение полугода деньги (за вычетом подоходного налога в 13 процентов) должны поступить на счет, который укажет победитель.