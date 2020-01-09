Рига, , 16:19 — REGNUM В течение прошлого года в Латвии выросло число доноров. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Государственного центра Донорской крови (VADC).

По последним данным, в 2019 году в Латвии доноры сдавали кровь 58 814 раз, что на 1813 раз больше, чем в 2018-ом. Всего кровь сдали 31 643 человека.

Отмечается, что за год в стране вырос средний возраст донора. Он составил 37,2 года против 36,9 годом ранее. Пропорция мужчин и женщин среди латвийских доноров практически равная, чуть впереди, 53,4%, мужчины.

Одновременно, на 3% за год в стране возросла потребность в донорской крови. Медики связывают это с общим старением населения и тем, что, в этой связи, сложность заболеваний растёт пропорционально.