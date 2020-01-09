Черкесск, , 16:17 — REGNUM Два пожара зафиксированы в Карачаево-Черкесии в 6 по 8 января 2019 года. Один из них в районе города Теберда потушен, второй — в районе аула Карт-Джурт — все еще не удается ликвидировать из-за труднодоступности.

По распоряжению главы республики на месте сельхозпалов работает оперативная группа, которую возглавил первый вице-премьер Эльдар Байчоров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Власти региона обязали активизировать разъяснительную работу с населением, представителями сельхозорганизаций и лесозаготовителями об ответственности за поджоги, сельхозпалы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии распространился огонь на площади 3,2 гектара в Худесском участковом лесничестве в Карачаевском районе. В ликвидации пожара участвует 61 человек.

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